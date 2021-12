Advertising

stefaniaespos19 : RT @MediasetTgcom24: Aggredito e pestato da branco di coetanei, 15enne ferito nel Vibonese #ViboValentia - peppe844 : RT @MediasetTgcom24: Aggredito e pestato da branco di coetanei, 15enne ferito nel Vibonese #ViboValentia - MediasetTgcom24 : Aggredito e pestato da branco di coetanei, 15enne ferito nel Vibonese #ViboValentia - wesud_news : Aggredito e pestato da branco coetanei, ferito quindicenne. E’ accaduto in provincia di Vibo Valentia, indagano i Cc - AnsaCalabria : Aggredito e pestato da branco coetanei, ferito quindicenne. E' accaduto in provincia di Vibo Valentia, indagano i C… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredito pestato

commenta Un ragazzo di 15 anni è statoa sangue, la sera di Natale, da un gruppo di coetanei a Paravati, in provincia di Vibo Valentia. Sull'episodio indagano i carabinieri. La vittima è stata ricoverata all'ospedale Jazzolino dove ...Un ragazzo di 15 anni è statoa sangue, nella sera di Natale, da un gruppo di coetanei a Paravati frazione di Mileto , in provincia di Vibo Valentia . Il quindicenne, dopo il pestaggio, ha chiamato il servizio di emergenza ...La regione si trova in compagnia di altre otto territori italiani che si trovano in condizioni critiche dal punto di vista sanitario ...Aggredito e pestato da branco coetanei, ferito quindicenne. E' accaduto in provincia di Vibo Valentia, indagano i CcMILETO, 27 DIC - Un ragazzo di 15 anni è stato pestato a sangue, nella sera di Natal ...