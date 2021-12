Agenzia delle Entrate, nuova dichiarazione dei redditi: cosa cambia (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza con la nuova dichiarazione dei redditi 2022: ecco le novità per il nuovo anno Novità in vista per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi a partire dal nuovo anno ormai imminente. L’Agenzia delle Entrate ha infatti reso disponibile sul proprio sito la nuova dichiarazione dei redditi con i L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’ha pubblicato la bozza con ladei2022: ecco le novità per il nuovo anno Novità in vista per quanto riguarda ladeia partire dal nuovo anno ormai imminente. L’ha infatti reso disponibile sul proprio sito ladeicon i L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Agenzia_Ansa : Scatterà dal 10 gennaio l'avvio delle somministrazioni dei richiami (booster) con un intervallo ridotto a 4 mesi da… - Agenzia_Ansa : Attenzione ai pranzi delle feste, il peso può aumentare anche di +5 chili. Cosa fare #ANSA - Agenzia_Ansa : Birmania, processo a San Suu Kyi: verdetto rinviato al 10 gennaio. Era atteso per oggi. L'ex leader e Nobel per la… - gasaca26 : RT @GPDP_IT: #FattureElettroniche: sì condizionato del #GarantePrivacy alle nuove regole per la memorizzazione. Visti i rischi connessi al… - figliodijack : @MagoMerlino77 @Agenzia_Ansa Rispetto delle regole - Essenziale (la banalità del male è pieno di regole che era ess… -