Agenas: in Italia le terapie intensive al 12%, sono oltre la soglia critica (Di lunedì 27 dicembre 2021) L'Italia raggiunge il 12% per l'occupazione dei posti in terapia intensiva superando la soglia critica fissata al 10%. L'occupazione in area medica raggiunge il limite massimo fissato dai parametri al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 dicembre 2021) L'raggiunge il 12% per l'occupazione dei posti in terapia intensiva superando lafissata al 10%. L'occupazione in area medica raggiunge il limite massimo fissato dai parametri al ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Agenas: in Italia le terapie intensive al 12%, sono oltre la soglia critica #Agenas - Rivalevante : Agenas, intensive Italia oltre soglia, al 12% e reparti al 15% - repubblica : Agenas, intensive Italia oltre soglia, al 12% e reparti al 15% - Anto_Valentino2 : RT @Agenzia_Ansa: L'Italia raggiunge il 12%, per l'occupazione dei posti in terapia intensiva superando la soglia critica fissata al 10%. È… - kappaespada : RT @MediasetTgcom24: Agenas: in Italia le terapie intensive al 12%, sono oltre la soglia critica #Agenas -