Afghanistan, le donne non possono viaggiare da sole (Di lunedì 27 dicembre 2021) Vietati i viaggi oltre le 45 miglia, circa 70 chilometri, alle donne non accompagnate da un uomo. Il ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio ha pubblicato l'ennesima direttiva che limita la libertà femminile nel paese dopo il ritorno al potere dei Talebani lo scorso agosto Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 dicembre 2021) Vietati i viaggi oltre le 45 miglia, circa 70 chilometri, allenon accompagnate da un uomo. Il ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio ha pubblicato l'ennesima direttiva che limita la libertà femminile nel paese dopo il ritorno al potere dei Talebani lo scorso agosto

