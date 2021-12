Afghanistan, i Talebani vietano alle donne di viaggiare senza un uomo (Di lunedì 27 dicembre 2021) L'ultima stretta imposta dai sedicenti studenti coranici vieta di viaggiare da sole per lunghe distanze (oltre i 72 km), stabilendo che dovranno essere accompagnate durante il tragitto da un uomo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021) L'ultima stretta imposta dai sedicenti studenti coranici vieta dida sole per lunghe distanze (oltre i 72 km), stabilendo che dovranno essere accompagnate durante il tragitto da un...

Advertising

TgLa7 : Ennesimo passo indietro per i diritti delle donne in #Afghanistan: i talebani hanno annunciato oggi il divieto per… - Agenzia_Ansa : Ennesimo passo indietro sui diritti in Afghanistan: i talebani vietano alle donne i viaggi senza un uomo di famigli… - Tg3web : Nell'Afghanistan dei talebani nuova stretta sui diritti delle donne. Scatta il divieto di fare viaggi oltre i 70 ch… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione «Più trascorre il tempo e più l’#Afghanistan del 'nuovo' regime dei #Talebani… - JosephineBe : RT @rtl1025: ?? In #Afghanistan i #talebani hanno vietato alle #donne di viaggiare da sole per lunghe distanze (oltre i 70 km circa), dovran… -