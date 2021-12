Afghanistan, i talebani vietano alle donne (anche) di viaggiare da sole (Di lunedì 27 dicembre 2021) Prima la musica, poi lo sport, infine la scuola. Ora, a limitare ulteriormente la libertà delle donne afghane arriva l’ennesimo divieto imposto dai talebani, che proibisce alle donne di percorrere distanze superiori a 45 miglia, circa 70 km, a meno che non siano accompagnate da un membro della famiglia di sesso maschile. Vi raccomandiamo... Afghanistan, i talebani vietano lo sport alle donne: "Non è necessario" L’annuncio è arrivato direttamente dal vicecapo della Commissione cultura Ahmadullah Wasiq, con una dichiarazione rilasciata all'emittente austr... Il Ministero per la Promozione della Virtù e la Prevenzione del Vizio ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 27 dicembre 2021) Prima la musica, poi lo sport, infine la scuola. Ora, a limitare ulteriormente la libertà delleafghane arriva l’ennesimo divieto imposto dai, che proibiscedi percorrere distanze superiori a 45 miglia, circa 70 km, a meno che non siano accompagnate da un membro della famiglia di sesso maschile. Vi raccomandiamo..., ilo sport: "Non è necessario" L’annuncio è arrivato direttamente dal vicecapo della Commissione cultura Ahmadullah Wasiq, con una dichiarazione rilasciata all'emittente austr... Il Ministero per la Promozione della Virtù e la Prevenzione del Vizio ...

TgLa7 : Ennesimo passo indietro per i diritti delle donne in #Afghanistan: i talebani hanno annunciato oggi il divieto per… - Agenzia_Ansa : Ennesimo passo indietro sui diritti in Afghanistan: i talebani vietano alle donne i viaggi senza un uomo di famigli… - Tg3web : Nell'Afghanistan dei talebani nuova stretta sui diritti delle donne. Scatta il divieto di fare viaggi oltre i 70 ch… - CirianiCarlo : RT @riotta: Serpeggia diffuso ormai il rimpianto per l'Afghanistan con gli americani a Kabul, mentre i Talebani rinchiudono donne, scuole,… - DreamescapePs : RT @riotta: Serpeggia diffuso ormai il rimpianto per l'Afghanistan con gli americani a Kabul, mentre i Talebani rinchiudono donne, scuole,… -