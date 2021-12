Affollamento centri vaccinali | l’Asl al lavoro per risolvere i disagi

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Dopo le proteste ed il caos registrati nel pomeriggio di oggi davanti ainel comune di Salerno, interviene, assicurando che è alper dare una risposta adeguata all’enorme afflusso che si sta registrando nei. Proprio in queste ore si sono arrivate le idoneità per immettere in servizio altri dipendenti, che saranno presto attive eidella provincia. Contemporaneamente dalla Regione Campania sono arrivati i decreti di proroga e riconferma delle varie categorie di personale assunto a tempo determinato con procedure di urgenza. Procedure, che per essere attuate, sono comunque soggette a passaggi burocratici ed autorizzativi, che però, allo stato, ...

Affollamento ai centri vaccinali: l'Asl Salerno è al lavoro per dare una risposta adeguata all'enorme afflusso che si sta registrando nei centri vaccinali. Proprio in queste ore si sono arrivate le idoneità per immettere in servizio altri dipendenti, che saranno presto attive e della provincia. Contemporaneamente dalla Regione Campania sono arrivati i decreti di proroga e riconferma delle varie categorie di personale assunto a tempo determinato con procedure di urgenza.