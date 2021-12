Addio ad Antonio Condurro, ultimo figlio di Michele dell’Antica Pizzeria: Julia Roberts vi girò una scena famosa (Di lunedì 27 dicembre 2021) E’ morto a 90 anni Antonio Condurro, l’ultimo dei 13 figli di Michele, che con il fratello Salvatore, il primogenito, aveva rilevato l’Antica Pizzeria da Michele, il locale italiano tra i più famosi al mondo. Ha lavorato in Pizzeria sino alla chiusura imposta dal Covid.Tra i personaggi famosi che hanno frequentato negli ultimi anni il locale Julia Roberts che vi girò un famosissimo spot. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 dicembre 2021) E’ morto a 90 anni, l’dei 13 figli di, che con il fratello Salvatore, il primogenito, aveva rilevato l’Anticada, il locale italiano tra i più famosi al mondo. Ha lavorato insino alla chiusura imposta dal Covid.Tra i personaggi famosi che hanno frequentato negli ultimi anni il localeche viun famosissimo spot. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

