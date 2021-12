Addio a Jean-Marc Vallée, il regista di Dallas Buyers Club e Big Little Lies (Di lunedì 27 dicembre 2021) Jean-Marc Vallée, regista canadese noto soprattutto per aver diretto film come Dallas Buyers Club e The young Victoria, è morto la mattina del 25 dicembre nella sua baita vicino a Quebec City, in Canada, all’età di 58 anni. Le cause del decesso – sopraggiunto improvvisamente, come riporta l’Hollywood Reporter – sono ancora tutte da chiarire. Vi raccomandiamo... Addio a Ezio Bosso, la bellezza e l'armonia di un'anima immensa È morto a 48 anni il grande musicista, direttore d'orchestra e pianista. Ma l'eredità che ci lascia Ezio Bosso vale la pena di essere custodita c... “Jean-Marc rappresentava la creatività, ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 27 dicembre 2021)canadese noto soprattutto per aver diretto film comee The young Victoria, è morto la mattina del 25 dicembre nella sua baita vicino a Quebec City, in Canada, all’età di 58 anni. Le cause del decesso – sopraggiunto improvvisamente, come riporta l’Hollywood Reporter – sono ancora tutte da chiarire. Vi raccomandiamo...a Ezio Bosso, la bellezza e l'armonia di un'anima immensa È morto a 48 anni il grande musicista, direttore d'orchestra e pianista. Ma l'eredità che ci lascia Ezio Bosso vale la pena di essere custodita c... “rappresentava la creatività, ...

