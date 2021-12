Addio a Enrica Ambrosi de Magistris | l’ultima partigiana combattente di Roma

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 dicembre 2021)dideconiugata con Arnaldo de’ Giovanni-Centelles. ” Una donna, una semplice donna” ripeteva sempre, con una punta polemica controfattuale, con quella che definiva la retorica femminista. di Claudio Quintano* C’ è stato anche un patriziato, in Italia, tutt’altro che passatista e arroccato nei fasti sterili del privilegio, non dimentico dei suoi doveri storici verso il Popolo. Apparteneva a questo donnaSperati-Bernardini, una delle ultime partigiane combattenti italiane ancora in vita, pluridecorata al Valore Militare, spentasi a– alla vigilia di Natale, a 93 anni. Nata a Palestrina nel 1928 in una famiglia di piccola nobiltà pontificia (la nonna paterna ...