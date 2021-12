Ad Urbania scoperte le sepolture di età romana | risalgono all’età imperiale

Advertising

MarcheMusei : Urbania, scoperte quattro sepolture di epoca romana - lillydessi : Scoperte a Urbania sepolture romane del I-II secolo d.C. - Rai News - R0967S : Scoperte a Urbania sepolture romane del I-II secolo d.C. - farfallarrubia : RT @RaiNews: Si tratta di 4 tombe di epoca imperiale - JohnBisciJr : RT @viveremarche: Urbania, scoperte quattro sepolture di epoca romana -

Ultime Notizie dalla rete : Urbania scoperte

2' di lettura 26/12/2021 -delle tombe di epoca romana a, in località Muraglione, nel corso di lavori di scavo per la posa di un collettore fognario da parte di Marche Multiservizi. Le sepolture costituiscono ...delle sepolture romane a(Pesaro Urbino), in località Muraglione, nel corso di lavori di scavo per la posa di un collettore fognario da parte di Marche Multiservizi. Le sepolture di ...URBANIA – Nelle scorse settimane, durante i lavori di scavo per la posa di un collettore fognario condotti da Marche ...URBANIA - Antiche tombe romane sono state rinvenute nel comune di Urbania, in un cantiere di Marche Multiservizi. Durante i lavori di scavo per la posa di un collettore fognario, eseguiti ...