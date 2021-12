Abrignani, Cts: "Senza i ricoveri dei no vax, l’Italia sarebbe in zona bianca" (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Se fossimo tutti vaccinati i letti intensivi occupati sarebbero il 20-25% degli attuali, quindi tutta l’Italia sarebbe bianca. Sui 3 milioni circa di over 50 non vaccinati, 1,4 milioni sono over 60, l’8% circa della popolazione totale di questa età. Una minoranza che però riempie le rianimazioni e condiziona la vita del 92% che adempie al dovere”. E’ inflessibile su una linea che sostiene da tempo il professor Sergio Abrignani, membro del Cts, immunologo dell’Università Statale di Milano, in una intervista con il Corriere della sera. Da tempo propende per l’obbligo vaccinale anti Covid e la velocità con la quale si sta diffondendo la variante Omicron lo convince ancora di più che questa sia la strada giusta per non tornare indietro: “Un parametro fondamentale perché le Regioni cambino colore e la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Se fossimo tutti vaccinati i letti intensivi occupatiro il 20-25% degli attuali, quindi tutta. Sui 3 milioni circa di over 50 non vaccinati, 1,4 milioni sono over 60, l’8% circa della popolazione totale di questa età. Una minoranza che però riempie le rianimazioni e condiziona la vita del 92% che adempie al dovere”. E’ inflessibile su una linea che sostiene da tempo il professor Sergio, membro del Cts, immunologo dell’Università Statale di Milano, in una intervista con il Corriere della sera. Da tempo propende per l’obbligo vaccinale anti Covid e la velocità con la quale si sta diffondendo la variante Omicron lo convince ancora di più che questa sia la strada giusta per non tornare indietro: “Un parametro fondamentale perché le Regioni cambino colore e la ...

