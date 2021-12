A scuola dalle balene | per capire “qual è il nostro posto nel mondo”

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Viviamo nello stesso habitat di giganti da 15 metri di lunghezza, pesanti 30 tonnellate. E se ci trovassimo di fronte a una balena, come reagiremmo? Parte da un’esperienza realmente accaduta, Le regine dell’abisso di Rebecca Giggs (Aboca, trad.it. Teresa Albanese, 28 euro), dall’emblematico sottotitolo Come la vita delleci svela ilnel. Giggs è autrice australiana, i suoi articoli sono apparsi su The Atlantic, The New York Times Magazine, Granta. Con Le regine dell’abisso, libro d’esordio, ha vinto la medaglia Carnegie 2021 per l’eccellenza nella saggistica. La morte della balena spiaggiata, la dilatazione dell’ordinario come la chiama Giggs, dura un attimo. Tutto quel che accade dopo è il solito carosello della società “usa-e-getta” in cui viviamo. Se una balena muore sulla spiaggia, ...