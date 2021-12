A O U Ruggi di Salerno | “Nessuna diminuzione dei posti letto”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Dichiarare che le attività e i ricoveri ordinari sono stati sospesi, con riferimento specifico alle sedute di Chirurgia Oncologica, contribuisce ad alimentare ulteriormente il timore e le paure nella popolazione in questo momento in cui il Paese si trova a gestire la quarta ondata di contagi da covid”. È quanto scritto in una nota della direzione generale dell’azienda ospedaliera universitariad’Aragona dirispetto a notizie uscite su alcuni organi di informazione. “Questa Azienda ha messo in atto tutte le linee guida previste dall’Unità di Crisi Regionale e dal Ministero della Salute, per affrontare al meglio la nuova fase pandemica e garantire assistenza a tutti i pazienti che accedono in ospedale, volgendo particolare attenzione proprio ai pazienti oncologici ed oncoematologici, a ...

Nei giorni scorsi il manager dell'Azienda Ospedaliera '' di, Vincenzo D'Amato, ha firmato un provvedimento di sospensione rivolto agli operatori senza il vaccino che ancora stavano lavorando nell'ospedale salernitano. Come si legge su ' Il ...Altri sette medici sospesi, nei giorni scorsi, presso l'azienda ospedaliera universitariad'Aragona per mancata vaccinazione. E' quanto emerge " come riporta oggi il quotidiano "Le ...di...Esattamente un anno fa la prima vaccinazione a Salerno. Il V-Day partì all’ospedale Ruggi con la caposala Maria Lombardi ...“Il medico che non si vaccina io non lo comprendo”. Il resonsabile dell’hub del Ruggi di salerno , De Caro, punta il dito contro i suoi colleghi che non hanno aderito alla campagna vaccinale. Ad un an ...