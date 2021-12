A Casa Tutti Bene - La Serie, terzo e quarto episodio su Sky e NOW (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il testamento di Pietro è una vera e propria tempesta che si abbatte, inattesa, sulla serenità familiare dei Ristuccia, costretti a dividere la gestione del ristorante con i Mariani e per questo sempre più divisi nel nuovo appuntamento con A Casa Tutti Bene – LA Serie, il primo progetto per la TV di Gabriele Muccino reboot del suo omonimo film da domani su Sky Serie e in streaming su NOW con terzo e quarto episodio,... Leggi su digital-news (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il testamento di Pietro è una vera e propria tempesta che si abbatte, inattesa, sulla serenità familiare dei Ristuccia, costretti a dividere la gestione del ristorante con i Mariani e per questo sempre più divisi nel nuovo appuntamento con A– LA, il primo progetto per la TV di Gabriele Muccino reboot del suo omonimo film da domani su Skye in streaming su NOW con,...

