A casa tutti bene – La serie: anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Stasera, lunedì 27 dicembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda la seconda puntata di A casa tutti bene – La serie, fiction diretta da Gabriele Muccino e scritta da Gabriele Muccino con Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli e Camilla Buizza. La serie è tratta dall'omonimo film, sempre diretto da Gabriele Muccino, uscito nelle sale nel 2018. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

trama

Nel primo episodio, i Ristuccia riuniscono nel ristorante di famiglia amici e parenti in occasione dei settant'anni di Pietro. Qui ci saranno i primi scontri: tra Pietro e la moglie Alba, tra Pietro ed il primogenito Claudio e tra Pietro e Riccardo. Nel secondo episodio, la famiglia si ritrova in ospedale, dov'è ricoverato ...

