A casa tutti bene - La serie | anticipazioni degli episodi 3 e 4 | stasera su Sky e NOW

A casa tutti bene - La serie: anticipazioni degli episodi 3 e 4

Stasera su Sky e in streaming su NOW, alle 21:15, torna A casa tutti bene - La serie, il primo esperimento a puntate di Gabriele Muccino: ecco le anticipazioni degli episodi 3 e 4. 

Dopo il debutto della scorsa settimana, torna stasera su Sky Cinema Uno alle 21:15 - e in streaming su NOW - A casa tutti bene - La serie, primo esperimento televisivo di Gabriele Muccino, reboot del suo omonimo film campione di incassi del 2018. 

Le anticipazioni degli episodi 3 e 4 ci portano nel primo pranzo di famiglia dopo la scomparsa di Pietro, che fa emergere nuove tensioni tra i fratelli. Carlo cerca di convincere Paolo a sostenerlo.

