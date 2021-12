A casa tutti bene, Francesco Acquaroli: “In questa famiglia c’è un’ansia che cresce” (Di lunedì 27 dicembre 2021) La video intervista a Francesco Acquaroli e Paola Sotgiu, fratello e sorella in A casa tutti bene, serie tv ispirata all'omonimo film di Gabriele Muccino. Su Sky e Now Tv. In Suburra - La serie Francesco Acquaroli e Paola Sotgiu erano in due fazioni opposte, in un'altra serie tratta da un film, A casa tutti bene, diretta di nuovo da Gabriele Muccino, si sono ritrovati fratelli. Su Sky e Now Tv dal 20 dicembre, A casa tutti bene - La serie è composta da dieci episodi. Gli attori interpretano Pietro e Maria Ristuccia: Pietro è il capofamiglia, è lui ad aver reso grande il ristorante San Pietro. Maria, ormai vedova da dieci anni e custode dei segreti più ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 dicembre 2021) La video intervista ae Paola Sotgiu, fratello e sorella in A, serie tv ispirata all'omonimo film di Gabriele Muccino. Su Sky e Now Tv. In Suburra - La seriee Paola Sotgiu erano in due fazioni opposte, in un'altra serie tratta da un film, A, diretta di nuovo da Gabriele Muccino, si sono ritrovati fratelli. Su Sky e Now Tv dal 20 dicembre, A- La serie è composta da dieci episodi. Gli attori interpretano Pietro e Maria Ristuccia: Pietro è il capo, è lui ad aver reso grande il ristorante San Pietro. Maria, ormai vedova da dieci anni e custode dei segreti più ...

