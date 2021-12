A Bolzano test nasali agli alunni durante le vacanze di Natale: kit in farmacia da mercoledì (Di lunedì 27 dicembre 2021) durante le vacanze natalizie l’Azienda sanitaria dell'Alto Adige fornirà a tutti gli alunni e le alunne la possibilità di eseguire dei test nasali in modo che possano continuare a testarsi due volte alla settimana anche al di fuori dall'orario scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 dicembre 2021)lenatalizie l’Azienda sanitaria dell'Alto Adige fornirà a tutti glie le alunne la possibilità di eseguire deiin modo che possano continuare aarsi due volte alla settimana anche al di fuori dall'orario scolastico. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : A Bolzano test nasali agli alunni durante le vacanze di Natale: kit in farmacia da mercoledì - GdB_it : La Brixia è attiva: giovedì il test in trasferta contro Bolzano - ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: Dopo la scoperta di 9 casi positivi nel gruppo squadra continuano i test per i biancorossi. @TgrRai #IoSeguoTgr htt… - TgrRaiAltoAdige : Dopo la scoperta di 9 casi positivi nel gruppo squadra continuano i test per i biancorossi. @TgrRai #IoSeguoTgr -