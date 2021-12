80enne uccide moglie a coltellate, pensava che lo tradisse (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un pensionato di 80 anni ha ucciso a coltellate la moglie di 61, nella notte tra Natale e SantO Stefano nella loro casa di Fanano di Gradara. La donna si chiamava Natalia Kyrychok, faceva la cameriera ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un pensionato di 80 anni ha ucciso aladi 61, nella notte tra Natale e SantO Stefano nella loro casa di Fanano di Gradara. La donna si chiamava Natalia Kyrychok, faceva la cameriera ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Marche, 80enne uccide la moglie e coltellate: pensava che lo tradisse #femminicidio - interrisnews : Ancora un #femminicidio, ancora un figlio rimasto senza mamma per mano di un #violento ?? #27dicembre #fasano… - Stefanialove_of : Marche, 80enne uccide la moglie e coltellate: pensava che lo tradisse. Passato il Natale le donne non servono più neanche per cucinare ?? - franconemarisa : Pensionato 80enne uccide la moglie a coltellate, pensava che lo tradisse - rosi0878 : RT @MediasetTgcom24: Marche, 80enne uccide la moglie e coltellate: pensava che lo tradisse #femminicidio -