80enne uccide la moglie a coltellate | pensava che lo tradisse

(Di lunedì 27 dicembre 2021) GRADARA –la. L'omicida, pensionato, ha colpito mortalmente ala coniuge di 61 anni nella loro casa di Fanano di Gradara. Il delitto si è consumato nella notte tra Natale e Santo Stefano. La vittima faceva la cameriera in un ristorante ed era in Italia da oltre 20 anni.

Terni, 27 dicembre 2021 - "Non potevo più vederla cosi". Roberto Pacifici, cardiologo ottantenne in pensione, ha ribadito davanti al gip la confessione fornita subito dopo l'uccisione della moglie ...Nel frattempo ha chiamato al telefono della moglie una sua connazionale alla quale l'ha confessato il delitto dicendole di chiamare i carabinieri. La donna però non lo ha fatto, forse non ...Una donna di 60 anni, originaria dell’Est Europa, è stata uccisa a coltellate a Gradara, nel Pesarese. L’omicidio è stato scoperto nel tardo pomeriggio di ieri e i carabinieri hanno fermato, con l’acc ...L'anziano ribadisce: "Non potevo più vederla così". Il gip al termine dell'udienza di convalida ha convalidato l'arresto e ha disposto i domiciliari per l'anziano ...