500 euro al mese e durata di 6 mesi: la proposta M5S per frenare «lo sfruttamento legalizzato dei tirocini» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Alla Camera arriva una proposta di legge, targata Movimento Cinque Stelle, del deputato Niccolò Invidia, che vuole mettere fine allo sfruttamento, da parte dei datori di lavoro, dei ragazzi impegnati nei tirocini curriculari, quelli «previsti da un percorso di studi scolastico o universitario». Open è in grado di anticipare i contenuti della proposta di legge che è stata depositata lo scorso fine settimana e che confluirà poi «in un testo unico nei prossimi mesi». Si va dal rimborso mensile di 500 euro al tetto di 6 mesi per la durata del tirocinio. Parola d’ordine: basta sfruttamento. «Oggi in Italia l’istituto del tirocinio non è considerato lavoro e come conseguenza vediamo accadere e tollerare ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 dicembre 2021) Alla Camera arriva unadi legge, targata Movimento Cinque Stelle, del deputato Niccolò Invidia, che vuole mettere fine allo, da parte dei datori di lavoro, dei ragazzi impegnati neicurriculari, quelli «previsti da un percorso di studi scolastico o universitario». Open è in grado di anticipare i contenuti delladi legge che è stata depositata lo scorso fine settimana e che confluirà poi «in un testo unico nei prossimi». Si va dal rimborso mensile di 500al tetto di 6per ladelo. Parola d’ordine: basta. «Oggi in Italia l’istituto delo non è considerato lavoro e come conseguenza vediamo accadere e tollerare ...

Advertising

lecodelsud : Vendevano in rete anche falsi ‘super green pass’, sino a 500 euro. C’era pure lo sconto per ‘pacchetto famiglia’… - HaStatoTrump : RT @RadioGenova: Milano (24/12/21), marea umana di anziani con pensione da 500 euro, disabili con assegno d'invalidità da 300 euro, non vac… - piment_silvio : RT @RadioGenova: Milano (24/12/21), marea umana di anziani con pensione da 500 euro, disabili con assegno d'invalidità da 300 euro, non vac… - lapalisse6 : @giusmo1 @repubblica sono sempre troppi, sarebbe decisamente più opportuno limitare la cifra a 500 euro e togliere… - CriX3210 : @giusmo1 @repubblica Anche meno! fosse per me, lo ridurrei a 500 euro! Vorrei proprio vedere chi va a comprare cose… -