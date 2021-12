27 Dicembre 1908: nasce ufficialmente il fumetto italiano, è il “Corriere dei Piccoli” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il 27 Dicembre 1908 inizia ufficialmente la storia del fumetto italiano. È Domenica è viene pubblicato il primo numero del Corriere dei Piccoli, il primo giornale a fumetti italiano. Esce con il Corriere della Sera sotto forma di supplemento un fascicolo di alcuni fogli e di racconti disegnati. nasce così il primo vero giornalino a fumetti edito in Italia. L’edizione resisterà per 88 anni e 4500 numeri. Chiuderà nel 1996. 27 Dicembre 1908, il Corriere della Sera pensa ai Piccoli lettori Il primo vero fumetto italiano nasce ufficialmente il 27 Dicembre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il 27iniziala storia del. È Domenica è viene pubblicato il primo numero deldei, il primo giornale a fumetti. Esce con ildella Sera sotto forma di supplemento un fascicolo di alcuni fogli e di racconti disegnati.così il primo vero giornalino a fumetti edito in Italia. L’edizione resisterà per 88 anni e 4500 numeri. Chiuderà nel 1996. 27, ildella Sera pensa ailettori Il primo veroil 27...

