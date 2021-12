26 Dicembre 2021 – Sidney, ospedale sbaglia refertazione covid a 400 persone. Il 12 gennaio verrà convocato il Consiglio Nato-Russia. Il PIL mondiale supererà per la prima volta i 100 trilioni di dollari nel 2022 (Di lunedì 27 dicembre 2021) A Sydney in 400 hanno creduto di essere risultati negativi al tampone per covid prima di scoprire che a causa di un errore umano, l’ospedale si era sbagliato ed erano in realtà positivi. E’ quanto avvenuto al St Vincent’s Hospital che oggi ha riconosciuto l’accaduto, facendo riferimento a tamponi eseguiti tra il 22 e il 23 Dicembre. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha deciso di convocare il Consiglio Nato-Russia il 12 gennaio ed è “in contatto” con Mosca su questo argomento, ha dichiarato un funzionario dell’Alleanza Atlantica a Bruxelles. Se l’Occidente si rifiuterà di dare a Mosca le garanzie di sicurezza sull’Ucraina che ha richiesto, il presidente russo Vladimir Putin valuterà una serie di ... Leggi su strumentipolitici (Di lunedì 27 dicembre 2021) A Sydney in 400 hanno creduto di essere risultati negativi al tampone perdi scoprire che a causa di un errore umano, l’si erato ed erano in realtà positivi. E’ quanto avvenuto al St Vincent’s Hospital che oggi ha riconosciuto l’accaduto, facendo riferimento a tamponi eseguiti tra il 22 e il 23. Il segretario generale dellaJens Stoltenberg ha deciso di convocare ilil 12ed è “in contatto” con Mosca su questo argomento, ha dichiarato un funzionario dell’Alleanza Atlantica a Bruxelles. Se l’Occidente si rifiuterà di dare a Mosca le garanzie di sicurezza sull’Ucraina che ha richiesto, il presidente russo Vladimir Putin valuterà una serie di ...

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Contatti per Abdou #Diallo del @PSG_inside. Il club rossonero è disposto ad acquistarlo… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Cartabia piazza l’avvocato di B. a giudicare i magistrati. A Sisto (Forza Italia) la delega alle va… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Dicembre: Casa e bottega. Cartabia piazza l’avvocato di B - curadisplendere : RT @mocciosvs: 27 dicembre 2021, un anno dalla prima somministrazione e dobbiamo ancora spiegare che i vaccini non impediscono di prendere… - infoitcultura : Estrazione Simbolotto Lotto Superenalotto 10eLotto del 27 dicembre 2021 -