2021: così i campioni dello sport hanno battuto l'ansia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Da Osaka a Biles, tanti atleti hanno fatto i conti con le loro ombre. Vincendo. E insegnandoci qualcosa. Per esempio a prenderci cura di noi stessi Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 dicembre 2021) Da Osaka a Biles, tanti atletifatto i conti con le loro ombre. Vincendo. E insegnandoci qualcosa. Per esempio a prenderci cura di noi stessi

Advertising

Pontifex_it : Cari sposi e spose di tutto il mondo! In occasione dell’Anno “Famiglia Amoris laetitia”, mi rivolgo a voi per espri… - Agenzia_Ansa : 'Ho il virus, passera anche questo': così Jovanotti annuncia sui social di essere positivo al Covid. 'Ho la febbre… - LaStampa : Jovanotti ha il Covid: “I tamponi rapidi non sono così efficaci” - michelelizzi : I panettieri detenuti del carcere di Cuneo: “Acqua lievito e farina, così ci rimettiamo in gioco”… - StampaCuneo : Del Bono, primario reparto malattie infettive: “I no vax? Spieghiamo che così ci si protegge” -