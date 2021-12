20 milioni per il rilancio dei borghi lombardi (Di lunedì 27 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Regione lombardia, Fondazione Cariplo, Unioncamere lombardia, ANCI lombardia, PoliS e Aria Spa hanno sancito un'intesa per favorire l'individuazione di un borgo lombardo come caso pilota per la linea di intervento che verrà realizzata nell'ambito delle linee del PNRR. Il Ministero della Cultura ha infatti stanziato, attraverso il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) un miliardo di euro a favore dell'attrattività dei borghi con un'azione denominata “Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante”.Ora le Regioni e le Province autonome, d'intesa con i Comuni, hanno il compito di individuare i progetti pilota per sviluppare interventi per il recupero del patrimonio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Regionea, Fondazione Cariplo, Unioncamerea, ANCIa, PoliS e Aria Spa hanno sancito un'intesa per favorire l'individuazione di un borgo lombardo come caso pilota per la linea di intervento che verrà realizzata nell'ambito delle linee del PNRR. Il Ministero della Cultura ha infatti stanziato, attraverso il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) un miliardo di euro a favore dell'attrattività deicon un'azione denominata “Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica deicaratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante”.Ora le Regioni e le Province autonome, d'intesa con i Comuni, hanno il compito di individuare i progetti pilota per sviluppare interventi per il recupero del patrimonio ...

