(Di lunedì 27 dicembre 2021)da un gruppo di minorenni, unè statodi. E’ accaduto ladia Paravati, frazione di Mileto, in provincia di Vibo Valentia. La vittima del pestaggio, residente a San Calogero (Vibo Valentia), secondo una prima ricostruzione sarebbe stato attirato in una vera e propria imboscata da alcuni, forse quattro, per motivi non ancora chiari. Arrivato sul luogo dell’appuntamento, infatti, il ragazzo sarebbe stato colpito con dei bastoni edi. Soccorso dai medici del 118, il giovane è stato poi ricoverato all’ospedale di ...

Advertising

kategullo75 : RT @Adnkronos: Vibo Valentia, 15enne aggredito da un gruppo di coetanei: bastonato, è stato lasciato a terra sanguinante e privo di sensi.… - Adnkronos : Vibo Valentia, 15enne aggredito da un gruppo di coetanei: bastonato, è stato lasciato a terra sanguinante e privo d… - lifestyleblogit : 15enne bastonato da coetanei notte Natale, lasciato a terra sanguinante e privo sensi - - StraNotizie : 15enne bastonato da coetanei notte Natale, lasciato a terra sanguinante e privo sensi - fisco24_info : 15enne bastonato da coetanei notte Natale, lasciato a terra sanguinante e privo sensi: E' successo a Paravati, fraz… -

Ultime Notizie dalla rete : 15enne bastonato

Adnkronos

E' successo a Paravati, frazione di Mileto, in provincia di Vibo Valentiada un gruppo di minorenni, unè stato lasciato a terra sanguinante e privo di sensi. E' accaduto la notte di Natale a Paravati, frazione di Mileto, in provincia di Vibo Valentia. La ...E' successo a Paravati, frazione di Mileto, in provincia di Vibo Valentiada un gruppo di minorenni, unè stato lasciato a terra sanguinante e privo di sensi. E' accaduto la notte di Natale a Paravati, frazione di Mileto, in provincia di Vibo Valentia. La ...Bastonato da un gruppo di minorenni, un 15enne è stato lasciato a terra sanguinante e privo di sensi. E' accaduto la notte di Natale a Paravati, frazione di Mileto, in provincia di Vibo Valentia. La v ...