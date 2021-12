10 milioni di persone chiuse in casa? Cosa c’è da sapere sulla proposta di Bassetti di abolire la quarantena per chi è stato in contatto con un positivo

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Le regole cambiano, inseguendo il virus. La situazione italiana, che ora si trova davanti all’imponente crescita dei contagi a causa della variante omicron che nel giro di poche settimane sta soppiantando la “delta”, potrebbe portare il governo a una modifica delle regole in corsa. In particolare, dopo l’allarme lanciato da alcuni esperti – Matteoin primis -, potrebbero esserci delle correzioni per quel che riguarda la. Ovviamente non per lepositive, ma per coloro i quali sono entrati in(soprattutto se indiretto) con una persona che ha contratto il virus Sars-CoV-2., il governo potrebbe cambiare le regole sui contatti con positivi Come riportato dal quotidiano La Stampa, la situazione in continua evoluzione è al vaglio del governo che nelle prossime ...