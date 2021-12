?Il piano anti-Omicron del generale Figliuolo: "Screening nelle scuole e terze dosi" (Di lunedì 27 dicembre 2021) In un'intervista al Corriere della Sera il commissario delinea la strategia contro la nuova variante Leggi su rainews (Di lunedì 27 dicembre 2021) In un'intervista al Corriere della Sera il commissario delinea la strategia contro la nuova variante

Advertising

regionepiemonte : Il piano organizzativo per la vaccinazione del Piemonte riprogrammato per adeguarsi al nuovo decreto del Governo e… - RaiNews : #Omicron, il piano di #figliuolo : screening nelle scuole con il supporto dei militari - Corriere : «Ora più che mai dobbiamo ricordarci che il vaccino è l’unico sistema per proteggerci dal virus e dalle sue variant… - sportli26181512 : Gazzetta - Milan, avanti tutta per Botman: proposto al Lille un prestito oneroso con diritto di riscatto: Nei piani… - GiovanniRoi : Variante Omicron, Figliuolo svela il piano per fermarla. In arrivo la 'soluzione' per convincere i no vax. Ma quest… -