Zucchero | chi è l’ex moglie Angela Figliè | “Dopo la separazione sono andato a lavorare nei campi”

La storia tra Zucchero e l'ex moglie Angela Figliè non si è conclusa nel migliore dei modi a causa della forte gelosie dalle donna nei confronti dell'artista. Adelmo Fornaciari sarà tra i protagonisti della puntata odierna del "Meglio Di Domenica in" in onda oggi a partire dalle 14:00 su Raiuno. Lo stesso artista di "Diavolo In Me" aveva raccontato in un'intervista l'amaro finale della relazione con la Figliè dalla quale sono nate le due figlie Irene ed Alice. Zucchero ha avuto con l'ex moglie Angela Figliè due figlie "Sotto sotto sperava inconsciamente che io non avessi successo. All'epoca facevo le balere, mi arrangiavo, non riuscivo ad avere un contratto, lei pensava: ...

