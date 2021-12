(Di domenica 26 dicembre 2021) L’ex attaccante italianoha parlato del valore dellaA rispetto allaGianfranco, ex attaccante italiano, in una intervista a Repubblica.it ha parlato del valore dellaA rispetto allainglese. LE PAROLE – «Dopo la, laA è ild’Europa. Inter, Milan, Napoli e Atalanta si giocheranno lo scudetto sino alla fine. E nella bagarre vedo anche la Juve». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

zazoomblog : Zola: «Premier League miglior campionato ma poi c’è la Serie A» - #Zola: #«Premier #League #miglior - infoitsport : Gianfranco Zola: 'City e Liverpool da mal di testa, ma dopo la Premier c'è la serie A' - infoitsport : Zola: 'Serie A miglior campionato dopo la Premier. E la Juve non è fuori dalla lotta Scudetto' - LALAZIOMIA : Gianfranco Zola: 'City e Liverpool da mal di testa, ma dopo la Premier c'è la serie A' - Calcio ... - Profilo3Marco : RT @repubblica: Gianfranco Zola: 'City e Liverpool da mal di testa, ma dopo la Premier c'è la serie A' [di Mario Frongia] -

Ultime Notizie dalla rete : Zola Premier

ASCOLTA L'ex attaccante italianoha parlato del valore della Serie A rispetto allaLeague Gianfranco, ex attaccante italiano, in una intervista a Repubblica.it ha parlato del valore della Serie A rispetto allaLeague inglese. LE PAROLE - "Dopo la, la ..."Dopo la, la serie A è il miglior campionato d'Europa. Inter, Milan, Napoli e Atalanta si giocheranno lo scudetto sino alla fine. E nella bagarre vedo anche la Juve". Gianfrancoè tornato. A ...E nella bagarre vedo anche la Juve', ha sottolineato il classe '66 E la Juve non è fuori dalla lotta Scudetto'. vedi letture. Interpellato dai colleghi di Repubblica.it, Gianfranco Zola, grande ex - t ...Gianfranco Zola: 'City e Liverpool da mal di testa, ma dopo la Premier c'è la serie A' di Mario Frongia. Gianfranco Zola. L'ex talento sardo, gloria del Chelsea, fa il punto della situazione sul calci ...