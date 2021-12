Zangrillo e la coda per tamponi: “Terrorismo giornalistico” (Di domenica 26 dicembre 2021) Il professor Alberto Zangrillo osserva una coda per il tampone covid davanti ad una farmacia e sbotta. “Santo Stefano, ore 10 a Milano. 200 metri di coda per alimentare le casse delle farmacie, il Terrorismo giornalistico e certificare la morte del Paese”, scrive il primario del reparto Anestesia e rianimazione del San Raffaele di Milano. Nei giorni di festa, la richiesta di tamponi nella farmacie – non solo in Lombardia – si è impennata. Ore di coda per eseguire un test rapido prima di riunirsi con familiari e amici. Zangrillo stigmatizza la scena, con un tweet che si inserisce in un ‘filone’ con altri messaggi. “Quando il Paese sarà irrimediabilmente distrutto ne chiederemo ragione agli ‘scienziati’ e ai ‘giornalisti innamorati del covid 19?”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 dicembre 2021) Il professor Albertoosserva unaper il tampone covid davanti ad una farmacia e sbotta. “Santo Stefano, ore 10 a Milano. 200 metri diper alimentare le casse delle farmacie, ile certificare la morte del Paese”, scrive il primario del reparto Anestesia e rianimazione del San Raffaele di Milano. Nei giorni di festa, la richiesta dinella farmacie – non solo in Lombardia – si è impennata. Ore diper eseguire un test rapido prima di riunirsi con familiari e amici.stigmatizza la scena, con un tweet che si inserisce in un ‘filone’ con altri messaggi. “Quando il Paese sarà irrimediabilmente distrutto ne chiederemo ragione agli ‘scienziati’ e ai ‘giornalisti innamorati del covid 19?”, ...

