West Ham-Southampton | Premier League | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 26 dicembre 2021) Menomato dal Covid-19, con la variante Omicron che ormai spaventa il mondo intero, ma regolarmente in campo. Lavara il suo tradizionale Boxing Day pagando, però, dazio al Coronavirus: Liverpool-Leeds, Wolves-Watford e Burnley-Everton, per i positivi registrati nei gruppi squadra, sono ufficialmente rimandate e non scenderanno in campo in queste festività natalizie. Il tradizionale appuntamento anglosassone, capace di calamitare le attenzioni di tutto il mondo sportivo, non è però del tutto saltato. Sono sette (sei oggi ed una domani) le partite che animeranno questa giornata dedicata interamente al calcio inglese: tra queste interessanti sfide che si svolgeranno nel giorno di Santo Stefano c’è ancheHam-, incontro importantissimo per entrambe le. Ecco le ...

Advertising

CorriereQ : West Ham-Southampton, piace la “combo” 1X più Over 1,5 - Benrahma78 : West Ham PL Madrid liga + LDC + copa del Rey Benze pichichi Finale cdm : france algerie - nico__acm : @Muzsiano Il magico west ham - Forzasuccesso : @aaIessandro @Muzsiano L'ha scelta già,west ham - umberrated : @AndreaPintore5 Io avevo pensato di andare a West Ham Southampton, ma con sto casino mi sa lo stadio lo rimando a 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : West Ham

Sul comodino c'è una vecchia radiolina per ascoltare le partite e il programma di Manchester United -. E poi la divisa da gioco in lanetta dei Wolves, per i quali Best tifava, posta sulla ...... diretta streaming su Sky Go, Now Tv) 16.00 CALCIO (Premier League inglese) - Tre partite: Norwich - Arsenal, Tottenham - Crystal Palace,- Southampton (in diretta gol su Sky Sport Uno) ...PROGRAMMA BOXING DAY (26 DICEMBRE 2021):. 16:00 Manchester City-Leicester Sky Sport Football, Sky Go, NOW. 16:00 Norwich-Arsenal. 16:00 Tottenham-Crystal Palace. 16:00 West Ham-Southampton. 18:30 Asto ...Corsa all’Europa e salvezza si scontrano ad Upton Park. I padroni di casa del West Ham, guidati da David Moyes, sono attualmente al quinto posto della classifica e nelle ultime cinque gare hanno messo ...