“Vuole rescindere…” | il presidente gela i tifosi sull’allenatore

La Polonia respinge le dimissioni del CT Paulo Sosa. L'ex tecnico della Fiorentina aveva trovato l'accordo con il Flamengo. "Un comportamento estremamente irresponsabile." Così il presidente della federcalcio polacca Cezary Kulesza ha commentato la richiesta di dimissioni del CT Paulo Sosa. L'ex tecnico della Fiorentina aveva infatti avanzato la richiesta di rescindere il suo accordo

