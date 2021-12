Volley, Verona-Trento in tv oggi: orario e diretta streaming Superlega 2021/2022 (Di domenica 26 dicembre 2021) Tutto pronto per Verona Volley-Itas Trentino, sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. Gli scaligeri di coach Stoytchev, dopo la bella vittoria interna al tie-break nel recupero contro Piacenza, proverà a conquistare altri punti importanti in ottica salvezza. Dall’altra parte della rete ci sarà però la formazione di Lorenzetti, al momento quarta in classifica a quota 25 punti e con la possibilità di superare Modena, impegnata nel big match contro Monza. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 26 dicembre all’AGSM Forum di Verona. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. SEGUI IL LIVE DELLA ... Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Tutto pronto per-Itas Trentino, sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato didimaschile. Gli scaligeri di coach Stoytchev, dopo la bella vittoria interna al tie-break nel recupero contro Piacenza, proverà a conquistare altri punti importanti in ottica salvezza. Dall’altra parte della rete ci sarà però la formazione di Lorenzetti, al momento quarta in classifica a quota 25 punti e con la possibilità di superare Modena, impegnata nel big match contro Monza. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 26 dicembre all’AGSM Forum di. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. SEGUI IL LIVE DELLA ...

