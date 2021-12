Volley | SuperLega | Trento crolla in trasferta | Verona si inventa la rimonta da 0-2 Michieletto non basta

Leggi su oasport

(Di domenica 26 dicembre 2021)ha sconfittoper 3-2 (13-25; 29-31; 25-20; 25-10; 25-12) nel match valido per la 14ma giornata (la prima del girone di ritorno) della, il massimo campionato italiano dimaschile. Gli scaligeri si sono imposti di fronte al proprio pubblico, riuscendo a completare una strepitosadallo 0-2 e sovvertendo il pronostico della vigilia contro una delle grandi della pallavolo tricolore. I ragazzi di Rado Stoytchev hanno cambiato marcia nell’ultima settimana e in questa giornata di Santo Stefano è giunta la seconda affermazione consecutiva al tie-break, dopo quella conquistata tre giorni fa contro Piacenza in un incontro di recupero.occupa il nono posto in classifica con 13 punti all’attivo e ha fatto uno scatto in avanti importante in ottica ...