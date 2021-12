Volley | SuperLega | rinviata Modena-Monza | positività al Covid-19 tra i Canarini

(Di domenica 26 dicembre 2021), match in programma questa sera (ore 20.30), non andrà regolarmente in scena. L’incontro valido per la 14ma giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile, è saltato letteralmente all’ultimo minuto: Maarten van Garden, giocatore della compagine emiliana, è risultato positivo al-19 dopo aver eseguito un tampone rapido e così letra le fila deihanno superato quota tre, facendo così scattare l’obbligo regolamentare del rinvio dell’incontro.: Perugia marcia da capolista, Civitanova batte Padova con Ivan Zaytsev schiacciatore La contesa è stata rimandata a data da destinarsi. Si complica ulteriormente il calendario del campionato, visto che continua a ...

Advertising

RaiSport : #Volley ?? Sospesa #ModenaMonza, gara della 1a giornata di ritorno di #Superlega, dopo aver effettuato i tamponi al… - MRB_it : ?? | Risultati e classifica dopo la 14a Giornata di SuperLega #MondoRossoBlù #MRB #Volley - frasigno66 : RT @RaiSport: #Volley ?? Sospesa #ModenaMonza, gara della 1a giornata di ritorno di #Superlega, dopo aver effettuato i tamponi al PalaPanin… - lucarellly : RT @RaiSport: #Volley ?? Sospesa #ModenaMonza, gara della 1a giornata di ritorno di #Superlega, dopo aver effettuato i tamponi al PalaPanin… - VeroVolleyMonza : RT @RaiSport: #Volley ?? Sospesa #ModenaMonza, gara della 1a giornata di ritorno di #Superlega, dopo aver effettuato i tamponi al PalaPanin… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley SuperLega

Il match tra Leo Shoes PerkinElmer Modena e VeroMonza, valevole per la prima giornata di ritorno della2021/2022 dimaschile, è stato rinviato dopo i tre casi positivi al Covid emersi nella squadra di casa. Cosa succede però con le scommesse? Una domanda che tanti scommettitori ......in quattro set il palazzetto dello sport di Cisterna di Latina contro una combattiva Top. ...fatica del 2021 mercoledì sera al PalaBarton contro Verona per la seconda di ritorno di. IL ...Verona ha sconfitto Trento per 3-2 (13-25; 29-31; 25-20; 25-10; 25-12) nel match valido per la 14ma giornata (la prima del girone di ritorno) della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley ...VOLLEY - Perugia prosegue la sua incontrastata marcia da capolista, espugna il campo di Cisterna per 3-1 (25-27; 25-19; 25-10; 25-19) e resta saldamente ...