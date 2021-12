Volley, SuperLega: Perugia marcia da capolista, Civitanova batte Padova con Ivan Zaytsev schiacciatore (Di domenica 26 dicembre 2021) Nel pomeriggio di Santo Stefano si sono giocate due partite valide per la 14ma giornata (la prima del girone di ritorno) della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Sono scese in campo le prime due forze del torneo per una domenica 26 dicembre decisamente spettacolare e avvincente, che si completerà poi con Verona-Trento (ore 18.00) e Modena-Monza (ore 20.30). Perugia prosegue la sua incontrastata marcia da capolista, espugna il campo di Cisterna per 3-1 (25-27; 25-19; 25-10; 25-19) e resta saldamente al comando della classifica generale con sei punti di vantaggio su Civitanova. I Block Devils hanno infilato l’undicesima vittoria in campionato, dopo aver perso il primo set nonostante un vantaggio iniziale di 9-5 e avere dominato le successive tre frazioni. La ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) Nel pomeriggio di Santo Stefano si sono giocate due partite valide per la 14ma giornata (la prima del girone di ritorno) della, il massimo campionato italiano dimaschile. Sono scese in campo le prime due forze del torneo per una domenica 26 dicembre decisamente spettacolare e avvincente, che si completerà poi con Verona-Trento (ore 18.00) e Modena-Monza (ore 20.30).prosegue la sua incontrastatada, espugna il campo di Cisterna per 3-1 (25-27; 25-19; 25-10; 25-19) e resta saldamente al comando della classifica generale con sei punti di vantaggio su. I Block Devils hanno infilato l’undicesima vittoria in campionato, dopo aver perso il primo set nonostante un vantaggio iniziale di 9-5 e avere dominato le successive tre frazioni. La ...

Advertising

SSportNetwork : #AnyGiveSunday #Volley #SuperLega #Verona riapre il match con #Trentino, vincendo il #terzoset per 25-20 e portandosi sul 2-1! #live - zazoomblog : LIVE – Verona-Trento 0-2 (13-25 29-31 7-4): Superlega 2021-2022 volley in DIRETTA - #Verona-Trento #(13-25 #29-31 #… - zazoomblog : LIVE – Verona-Trento 0-1 (13-25 11-11): Superlega 2021-2022 volley in DIRETTA - #Verona-Trento #(13-25 #11-11): - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Zaytsev cambia ruolo e Civitanova vola in Superlega #Volley - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Volley #SuperLega Allunga #Trentino, che si porta sul 2-0 a #Verona vincendo 31-29 un combattutissimo #secondoset! #live -