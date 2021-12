Volley, Modena-Monza rinviata: come funziona con le scommesse? Il regolamento (Di domenica 26 dicembre 2021) Il match tra Leo Shoes PerkinElmer Modena e Vero Volley Monza, valevole per la prima giornata di ritorno della Superlega 2021/2022 di Volley maschile, è stato rinviato dopo i tre casi positivi al Covid emersi nella squadra di casa. Cosa succede però con le scommesse? Una domanda che tanti scommettitori sicuramente si staranno ponendo in questi minuti. Ebbene, il regolamento è analogo a quello di altri sport e pertanto se la partita venisse recuperata entro 72 ore allora il risultato sarebbe valido ai fini della scommessa. Se invece la partita non venisse recuperata, allora sarà come se lo scommettitore non avesse mai puntato su quel match. Nel caso specifico ovviamente la partita, rinviata per Covid, non sarà recuperata nelle prossime 72 ... Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Il match tra Leo Shoes PerkinElmere Vero, valevole per la prima giornata di ritorno della Superlega 2021/2022 dimaschile, è stato rinviato dopo i tre casi positivi al Covid emersi nella squadra di casa. Cosa succede però con le? Una domanda che tanti scommettitori sicuramente si staranno ponendo in questi minuti. Ebbene, ilè analogo a quello di altri sport e pertanto se la partita venisse recuperata entro 72 ore allora il risultato sarebbe valido ai fini della scommessa. Se invece la partita non venisse recuperata, allora saràse lo scommettitore non avesse mai puntato su quel match. Nel caso specifico ovviamente la partita,per Covid, non sarà recuperata nelle prossime 72 ...

