Volley, Civitanova-Padova in tv oggi: orario e diretta streaming Superlega 2021/2022 (Di domenica 26 dicembre 2021) Tutto pronto per Cucine Lube Civitanova-Kioene Padova, sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. I cucinieri di coach Blengini vanno a caccia dei tre punti per chiudere in bellezza l’anno e rimanere in scia alla capolista Perugia, al momento staccata di sei lunghezze. Dall’altra parte ci sarà la formazione veneta, che proverà a riscattare la netta sconfitta dell’andata per conquistare punti importanti. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.30 di domenica 26 dicembre all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 14^ GIORNATA: DATE, ORARI ... Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Tutto pronto per Cucine Lube-Kioene, sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato didimaschile. I cucinieri di coach Blengini vanno a caccia dei tre punti per chiudere in bellezza l’anno e rimanere in scia alla capolista Perugia, al momento staccata di sei lunghezze. Dall’altra parte ci sarà la formazione veneta, che proverà a riscattare la netta sconfitta dell’andata per conquistare punti importanti. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.30 di domenica 26 dicembre all’Eurosuole Forum diMarche. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 14^ GIORNATA: DATE, ORARI ...

