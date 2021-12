Villarreal | il Liverpool segue Danjuma | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 dicembre 2021) L’attaccantesi sta mettendo in mostra con ile i riflettori delsi sono subito fatti avanti In questa stagione, ilsta mettendo in mostra l’attaccante Arnaut; classe ’97 olandese di origini nigeriane. In Champions League ha messo a segno 4 gol in 1 assist, mentre in Liga ha siglato 5 reti e sfornato due passaggi vincenti. Ilha subito mostrato interesse ma, come riportato da Fabrizio Romano su Twitter,non si muoverà a gennaio. Ma i Reds lo monitorano sicuramente per il futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24.