Vietato alle donne in Afghanistan viaggiare senza un parente uomo

(Di domenica 26 dicembre 2021) L’continua con i suoi passi indietro per i diritti delle: come preannunciato i talebani avrebbero messo a dura prova la situazione delledel Paese, ed è proprio adesso che le notizie riguardo lenon sono positive. Inlenon potranno più fare lunghi viaggi L’annuncio dei talebani non è tardato ad arrivare: per quanto riguarda i diritti dellesi fa un passo indietro- Lein, infatti, non avranno più il diritto dida sole per lunghe distanze. Fanno sapere che le, infatti, non potranno percorrere oltre i 70 km, e che dovranno essere accompagnate da undella famiglia. A riportarlo ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: I #talebani hanno vietato alle donne di spostarsi senza essere accompagnate da un uomo di famiglia #Afganistan https:/… - rosaca : RT @Agenzia_Italia: I #talebani hanno vietato alle donne di spostarsi senza essere accompagnate da un uomo di famiglia #Afganistan https:/… - Rog_2 : RT @Agenzia_Italia: I #talebani hanno vietato alle donne di spostarsi senza essere accompagnate da un uomo di famiglia #Afganistan https:/… - Agenzia_Italia : I #talebani hanno vietato alle donne di spostarsi senza essere accompagnate da un uomo di famiglia #Afganistan - laregione : Afghanistan: vietato alle donne viaggiare senza un parente uomo -

Ultime Notizie dalla rete : Vietato alle

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

donne afghane fare lunghi viaggi se non accompagnate da un uomo della propria famiglia, è l'ennesima norma 'medievale' imposta dai talebani. La nuova restrizione imposta dagli studenti ...In tutti questi luoghi, inoltre, èil consumo di cibi e bevande. Green pass valido 6 mesi e ... Controllifrontiere Infine ci saranno maggiori controllifrontiere con test antigenici o ...In Afghanistan le donne non potranno viaggiare da sole per lunghe distanze (oltre i 70 km circa). Dovranno essere accompagnate da un uomo della famiglia. Lo hanno annunciato nelle scorse ore i ...I talebani hanno annunciato il divieto per le donne di viaggiare da sole per lunghe distanze se non sono accompagnate da un uomo della famiglia. I Talebani vietano alle donne di viaggiare senza un par ...