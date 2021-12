VIDEO: The Rock regala a sua madre una Cadillac per Natale (Di domenica 26 dicembre 2021) Dwayne ‘The Rock’ Johnson non ha bisogno di presentazioni quando si tratta del mondo del pro wrestling, dato che è ancora considerato uno dei grandi di tutti i tempi. È anche una potenza nel mondo di Hollywood e porta un’enorme star power in ogni film in cui recita. The Rock è anche un uomo d’affari e un uomo molto abile. Ama anche mantenersi nella migliore forma fisica possibile. Il regalo The People’s Champ è un grande essere umano che non ha mai dimenticato le sue radici e le sue origini. È cresciuto povero e ha sempre avuto il sostegno di sua madre e, come i fan sanno, ama molto la sua famiglia. Recentemente, ha caricato sul suo Instagram un VIDEO di se stesso che sorprende sua madre regalandole un’auto bianca, che sembra essere una Cadillac CT5 del ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 26 dicembre 2021) Dwayne ‘The’ Johnson non ha bisogno di presentazioni quando si tratta del mondo del pro wrestling, dato che è ancora considerato uno dei grandi di tutti i tempi. È anche una potenza nel mondo di Hollywood e porta un’enorme star power in ogni film in cui recita. Theè anche un uomo d’affari e un uomo molto abile. Ama anche mantenersi nella migliore forma fisica possibile. Il regalo The People’s Champ è un grande essere umano che non ha mai dimenticato le sue radici e le sue origini. È cresciuto povero e ha sempre avuto il sostegno di suae, come i fan sanno, ama molto la sua famiglia. Recentemente, ha caricato sul suo Instagram undi se stesso che sorprende suandole un’auto bianca, che sembra essere unaCT5 del ...

Advertising

Tg3web : Almeno 38 persone, tra cui donne e bambini, sarebbero state uccise a sangue freddo dalle forze armate birmane, che… - juventusfc : ?? Bianconeri behind-the-scenes: Christmas Edition! ?? Cos'è successo dietro le quinte del video #JuventusXmasLab? ??… - acmilan : #MilanNapoli, 2011: let's look back on a night to remember ?? Relive the Rossoneri's momentous match in the race to… - woolfandcoffee : RT @kapoorsituno: FAVOURITE PART OF THE VIDEO SKSJSKSJ - _vintagedaisy : RT @kapoorsituno: FAVOURITE PART OF THE VIDEO SKSJSKSJ -