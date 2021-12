VIDEO Roma, la semifinale di Europa League e Mourinho: il 2021 giallorosso (Di domenica 26 dicembre 2021) La prima storica semifinale di Europa League, l'arrivo di Jose Mourinho, il gol di El Shaarawy a tempo scaduto: ecco il 2021 della Roma in 5 momenti Leggi su mediagol (Di domenica 26 dicembre 2021) La prima storicadi, l'arrivo di Jose, il gol di El Shaarawy a tempo scaduto: ecco ildellain 5 momenti

Advertising

reportrai3 : Chiusa per oltre un anno, la fermata Policlinico della metro di Roma ha riaperto il 24 dicembre 2021. A ottobre era… - TgrRai : Il desco solidale: nella basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma torna il pranzo di Natale di @santegidionews.… - ItaliaViva : Le parole del nostro candidato @valerio_casini in questo servizio sulle Suppletive a Roma del 16 gennaio - LKynes4 : RT @RadioGenova: Cinema a Roma a Natale, spettatori in sala: uno! Questa è l'Italia di Mario Draghi, della morte certa delle piccole e medi… - mistermeo : RT @RadioGenova: Cinema a Roma a Natale, spettatori in sala: uno! Questa è l'Italia di Mario Draghi, della morte certa delle piccole e medi… -