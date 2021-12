VIDEO: Championship Wrestling from Memphis Red Carpet Rumble 2021 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Come tradizione per le festività natalizie, la Championship Wrestling from Memphis ci regala il suo tradizionale Show di Natale, la Red Carpet Rumble. I lottatori della federazione si affrontano in un Rumble Match per decretare il vincitore dello special Natalizio: Leggi su zonawrestling (Di lunedì 27 dicembre 2021) Come tradizione per le festività natalizie, laci regala il suo tradizionale Show di Natale, la Red. I lottatori della federazione si affrontano in unMatch per decretare il vincitore dello special Natalizio:

Advertising

URygbi : RT @URCOfficial_IT: Buon Natale da tutto lo United Rugby Championship???? Aspetta fino alla fine...?? #URC #URCITA | @URCOfficial @BenettonR… - URCOfficial_IT : Buon Natale da tutto lo United Rugby Championship???? Aspetta fino alla fine...?? #URC #URCITA | @URCOfficial… - tampraiwin30 : RT @archivebottolo: ?? just a #TBT 'il ragazzo d'oro della Pallavolo Padova' bottolo in september talking about the European Championship an… - StayinYourMagic : RT @archivebottolo: ?? just a #TBT 'il ragazzo d'oro della Pallavolo Padova' bottolo in september talking about the European Championship an… - bottolosangels : RT @archivebottolo: ?? just a #TBT 'il ragazzo d'oro della Pallavolo Padova' bottolo in september talking about the European Championship an… -