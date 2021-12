Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 dicembre 2021)DEL 26 DICEMBREORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA DA ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLATRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAFANNO ECCEZIONE UN IONCIDENTE SULLA DIRAMAZIONENORD ALTEZZA FIANONO DIREZIONEDEI RALLENTAMENTI SU VIA PONTINA TRA CASTELNO E SPINACETO IN DIREZIONECODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASTERSENSE TRA VALENTANO E CANINO NEI DUE SENSI DI MARCIA RICORDIAMO CHE IN TUTTA LAVIGE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE NEI LUOGHI ALL’APERTO. DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ Servizio fornito da Astral