Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2021 ore 07 | 30

(Di domenica 26 dicembre 2021)DEL 26 DICEMBREORE 07.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON SANTO STEFANO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLAALLERTA METEO GIALLA ANCORA PER LE PRIME ORE DELLA MATTINATA SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCI SU TUTTA LACIRCONE REGOLARE SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLACOMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALATA NEBBIA A BANCHI SULLA A1NAPOLI TRA LE USCITE VALMONTONE E FROSINONE SEMPRE IN TEMA DI VIABILITA’ RICORDIAMO CHE OGGI VIGE IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI SUPERIORI LE 7,5 TOMMELLATE SU TUTTA LA RETE AUTOSTRADALE INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO OGGI IN VIGORE ORARIO FESTIVO FERROVIE REGIONALI POSSONO SEGUIRE ORARI ...