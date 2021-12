Verso un nuovo Indo-Mediterraneo allargato (Di domenica 26 dicembre 2021) Il panorama politico italiano, e con esso l’approccio italiano alla politica estera, è cambiato drasticamente con Mario Draghi alla presidenza del Consiglio dei ministri. Convinto europeista e atlantista, ha avviato un processo di impegno con l’India, ricambiato dal presidente francese Emmanuel Macron. Che si tratti di un sostegno all’Afghanistan o di un’agenda comune per la lotta al terrorismo, l’Italia sta lentamente assumendo un ruolo guida nel colmare il divario tra il Mediterraneo e l’Oceano Indiano, che sarà la prossima area di conflitto dopo l’Indo-Pacifico. L’80% dell’energia mondiale transita attraVerso l’Oceano Indiano e mentre l’India è il Paese più grande in circolazione, la costa orientale dell’Africa è una parte significativa della comunità dell’Oceano Indiano. È proprio questa parte a essere economicamente molto debole e ... Leggi su formiche (Di domenica 26 dicembre 2021) Il panorama politico italiano, e con esso l’approccio italiano alla politica estera, è cambiato drasticamente con Mario Draghi alla presidenza del Consiglio dei ministri. Convinto europeista e atlantista, ha avviato un processo di impegno con l’India, ricambiato dal presidente francese Emmanuel Macron. Che si tratti di un sostegno all’Afghanistan o di un’agenda comune per la lotta al terrorismo, l’Italia sta lentamente assumendo un ruolo guida nel colmare il divario tra ile l’Oceano Indiano, che sarà la prossima area di conflitto dopo l’-Pacifico. L’80% dell’energia mondiale transita attral’Oceano Indiano e mentre l’India è il Paese più grande in circolazione, la costa orientale dell’Africa è una parte significativa della comunità dell’Oceano Indiano. È proprio questa parte a essere economicamente molto debole e ...

