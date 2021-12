Variante Omicron: sintomi leggeri, incubazione, durata (Di lunedì 27 dicembre 2021) sintomi più leggeri per la Variante Omicron rispetto al ‘covid’ tradizionale, con la possibilità di pensare a un raffreddore o ad una leggera influenza. La Variante Omicron, più contagiosa della Variante Delta, appare caratterizzata da tempi di incubazione ridotti e sembra in grado di bucare parzialmente il vaccino. L’infezione può provocare conseguenze simili ad un malanno stagionale nei soggetti vaccinati, con una durata relativamente breve, in particolare se è stata somministrata anche la terza dose. La nuova Variante, alla ribalta da circa un mese, viene associata essenzialmente a cinque sintomi riconducibili ad una forma lieve di covid. La prima mappa è stata elaborata sulla base dei casi ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021)piùper larispetto al ‘covid’ tradizionale, con la possibilità di pensare a un raffreddore o ad una leggera influenza. La, più contagiosa dellaDelta, appare caratterizzata da tempi diridotti e sembra in grado di bucare parzialmente il vaccino. L’infezione può provocare conseguenze simili ad un malanno stagionale nei soggetti vaccinati, con unarelativamente breve, in particolare se è stata somministrata anche la terza dose. La nuova, alla ribalta da circa un mese, viene associata essenzialmente a cinquericonducibili ad una forma lieve di covid. La prima mappa è stata elaborata sulla base dei casi ...

