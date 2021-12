Vangelo del giorno: Luca 2,41-52 – Audio e commento Papa Francesco (Di domenica 26 dicembre 2021) Lo spunto dal Vangelo di oggi 26 Dicembre 2021, Domenica: “Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?” “Ciascuna famiglia cristiana – come fecero Maria e Giuseppe – può anzitutto accogliere Gesù, ascoltarlo, parlare con Lui, custodirlo, proteggerlo, crescere con Lui; e così migliorare il mondo”. Domenica fra l’Ottava L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 26 dicembre 2021) Lo spunto daldi oggi 26 Dicembre 2021, Domenica: “Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?” “Ciascuna famiglia cristiana – come fecero Maria e Giuseppe – può anzitutto accogliere Gesù, ascoltarlo, parlare con Lui, custodirlo, proteggerlo, crescere con Lui; e così migliorare il mondo”. Domenica fra l’Ottava L'articolo proviene da La Luce di Maria.

